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На месте пожара в Невской мануфактуре пятые сутки работают сотрудники МЧС
 /  Невские Новости
Происшествия

На месте пожара в Невской мануфактуре пятые сутки работают сотрудники МЧС

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 10:06
На месте крупного пожара в здании Невской мануфактуры продолжаются работы по разбору завалов. Также сотрудники МЧС проливают очаги возгорания.

Санкт-Петербург, 16 апреля. На месте крупного пожара в здании Невской мануфактуры продолжаются работы по разбору завалов. Также сотрудники МЧС проливают очаги возгорания.

Как рассказал источник ФАН в экстренных службах, работы продолжаются, так как произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа. Для их разбора и последующего тушения необходима тяжелая техника. Однако в настоящее время ее невозможно использовать из-за опасности обрушения несущих конструкций. Поэтому огнеборцы приняли решение продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления, чтобы обезопасить личный состав пожарно-спасательных подразделений.

Мощный пожар на территории предприятия «Невская мануфактура», построенного в 1861 году, случился 12 апреля. В результате ЧП погиб один сотрудник МЧС, пострадали четверо пожарных и одна гражданская, находившаяся рядом. Огонь охватил четыре этажа шестиэтажного здания на площади 10 тысяч квадратных метров. Был объявлен пятый номер сложности пожара.

Ранее ФАН писал, что Невская мануфактура за три года до пожара изменила договор охранных обязательств. Согласно новому соглашению, руководство обязалось провести ремонт и реставрацию памятника культурного наследия до 2023 года, однако за три года не предприняло никаких попыток сделать это.

мчс пожарные невская мануфактура
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