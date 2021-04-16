Теплая и ветреная погода ожидается в Петербурге в пятницу

Санкт-Петербург, 16 апреля. Погода порадует жителей Петербурга в последний рабочий день на этой неделе, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в пятницу в Северной столице будет солнечно, однако ветрено. За погоду в городе отвечает периферия антициклона, который разгонит облака и избавит от осадков.

Столбики уличных термометров покажут до +13 градусов, а в Ленинградской области — до +14 градусов. Северо-восточный ветер подует с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится слабо и составит 773 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы.

Ранее синоптики рассказали, что жителей Москвы и Петербурга на майские праздники ожидают комфортные климатические условия. Прогнозируется переменная облачность без осадков.