Более 260 квартир для льготников будут проданы на аукционах в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Аукционы по покупке 267 однокомнатных квартир для льготников начались в Северной столице. Об этом объявил петербургский комитет имущественных отношений.

Примечательно, что за каждый квадратный метр покупатели готовы заплатить не более 130,8 тысячи рублей. Из всех квартир 187 будут с общей площадью от 33 до 42 «квадратов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена одной такой квартиры составит минимум 5,4 миллиона рублей.

Порядка 80 квартир, выставленных на продажу, имеют площадь от 42 до 52 квадратных метров по цене до 6,8 миллиона рублей. Все жилье будет находиться по всей территории города во многоэтажных домах не старше 2010 года постройки.

Петербургские власти выделят льготы для ветеранов из Ленинградской области, которые в годы войны жили внутри блокадного кольца. Ранее выплаты полагались только непосредственно родившимся в Ленинграде блокадникам.