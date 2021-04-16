Стоимость проекта развития набережной в Петербурге оценили в 10 млрд рублей

Санкт-Петербург, 16 апреля. Культурно-деловой центр «Севкабель Порт» представил проект развития набережных Васильевского острова. Стоимость реализации составит около 10 млрд рублей.

Создатели проекта «Гавань 2.0» предложили объединить береговые проекты от причалов Балтийского завода до Морского вокзала и площади Морской Славы в единое пространство, сообщили в пресс-службе «Севкабель Порта».

На территории хотят обустроить пешеходную и рекреационную зону вдоль береговой линии. Согласно проекту, реконструировать должны около 125 тысяч кв. м исторической промышленной застройки и возвести почти 10 тысяч кв. м. для разных проектов. В «Гавани 2.0» могут появиться четырехзвездочный отель и медиацентр. Для воплощения задумки авторам потребуется 10 млрд рублей.

Масштабные изменения затронут и одно из старинных зданий Петербурга «Мюзик-Холл». Его планируют отреставрировать и перестроить. Для людей с ограниченными возможностями облегчат доступ в театр и партер.