Петербургские врачи провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца

Санкт-Петербург, 16 апреля. Операцию по повторной пересадке сердца 11-летнему мальчику провели хирурги Научного медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Ранее мальчику из Саранска уже делали пересадку сердца в Индии. Через три года у пациента образовалась серьезная болезнь коронарных артерий. Для предотвращения возможного появления инфаркта миокарда, ребенку несколько раз проводили стентирование, сообщает «Царьград».

Петербургские хирурги решились на повторную операцию по пересадке сердца. Как сообщает пресс-служба медучреждения, операция проводилась впервые и длилась четыре часа.

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