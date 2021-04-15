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Петербургский комздрав оценил силы города в вакцинации от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков
Общество

Петербургский комздрав оценил силы города в вакцинации от коронавируса

Прививочные пункты Северной столицы способны увеличить ежедневное число вакцинаций от коронавируса вдвое, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Санкт-Петербург, 15 апреля. Прививочные пункты Северной столицы способны увеличить ежедневное число вакцинаций от коронавируса вдвое, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Примерно 15 тыс. жителей Петербурга ежедневно делают прививку одним из компонентов вакцины от коронавируса. Мощности городского здравоохранения позволяют увеличить эти показатели вдвое. Ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в городе зависит от сознательности петербуржцев, отметил Лисовец.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Северной столице в январе 2021 года. Около 330 тыс. человек уже получили обе прививки от COVID-19 и завершили процедуру. К лету этот показатель должен достичь примерно 800 тыс. горожан, добавил глава комздрава.

Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» 13 апреля. Почти 20 тыс. доз препарата привезли в город для прививок всем желающим. Пройти процедуру может любой житель города с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.

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