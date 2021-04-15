Стали известны подробности отравления семилетней девочки в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Мать пострадавшей рассказала о том, как прошел день девочки накануне отравления запрещенными химическими препаратами. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.

По словам многодетной матери, в семье никто не употребляет наркотики. Алкоголь появляется на столе редко и по особым поводам. Дети не состоят на учете ПДН и воспитываются в благоприятной обстановке.

Накануне происшествия мать забрала девочку из детского сада, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией. Ребенок рассказал о том, что в саду праздновали день рождения одногруппницы. Всех детей угощали конфетами.

Также мать потерпевшей узнала из интернета об имеющемся у метадона эффекте снижения веса и вспомнила о недавнем вопросе дочери, связанным с похудением. Женщина предполагает, что кто-то из сверстников заставил ребенка комплексовать на фоне избыточного веса.

Ранее девочку с отравлением запрещенными веществами доставили в одну из больниц. Обстоятельства инцидента уточняются, сообщал ФАН.