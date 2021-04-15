Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 20:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала об отношениях со стилистом из шоу «Ты — топ-модель»
20:17
Наука
Биологи создали гибридные эмбрионы человека и макаки
20:17
Спорт
Италия обвинила Турцию в попытке забрать матчи Евро-2020
20:17
Экономика
Подготовку закона для саморегулируемых организаций рассмотрят в Госдуме
20:17
Шоу-бизнес
Снимок Ольги Бузовой в купальнике вызывал неоднозначную реакцию у фанатов
20:16
Общество
ФАН поздравляет Аллу Борисовну Пугачеву с 72-летием!
20:16
Весь мир
Кто стоит за нападением на аэропорт Эрбиля в Ираке
20:13
Общество
«Уральские авиалинии» запустили односторонний рейс из Таджикистана в Пермь
20:12
Общество
Дочь Рязанова назвала голливудский ремейк «Иронии судьбы» вампукой
20:12
Общество
Антитела альпака могут использовать для создания лекарства от коронавируса
20:11
Политика
Активисты BLM возвели баррикады вокруг полицейского участка в пригороде Миннеаполиса
20:10
Армия
Российские военнослужащие установят более двух тысяч мишеней для учений в Таджикистане
20:10
Общество
Аксенов пояснил, почему Крым не будет вводить жесткий локдаун из-за COVID-19
20:04
Весь мир
Карантин вызвал в Ботсване волну гендерного насилия
20:03
Армия
Американские СМИ объяснили, почему США отменили заход эсминцев в Черное море
20:03
Политика
Политолог Светов выступил за кадровые изменения в руководстве парламентских партий России
20:02
Общество
Крымчане испугались, что строительство новых туробъектов «съест» заповедники и парки
20:02
Общество
Названы возможные сроки открытия Испании для россиян
20:01
Происшествия
Россиянин пытался провезти семерых мигрантов при помощи взятки во Внуково
20:01
Армия
Авторы NI назвали три главных достоинства советского танка Т-34
Все новости
Стали известны подробности отравления семилетней девочки в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Стали известны подробности отравления семилетней девочки в Петербурге

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 19:25
Мать пострадавшей рассказала о том, как прошел день девочки накануне отравления запрещенными химическими препаратами. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.

Санкт-Петербург, 15 апреля. Мать пострадавшей рассказала о том, как прошел день девочки накануне отравления запрещенными химическими препаратами. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.

По словам многодетной матери, в семье никто не употребляет наркотики. Алкоголь появляется на столе редко и по особым поводам. Дети не состоят на учете ПДН и воспитываются в благоприятной обстановке.

Накануне происшествия мать забрала девочку из детского сада, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией. Ребенок рассказал о том, что в саду праздновали день рождения одногруппницы. Всех детей угощали конфетами.

Также мать потерпевшей узнала из интернета об имеющемся у метадона эффекте снижения веса и вспомнила о недавнем вопросе дочери, связанным с похудением. Женщина предполагает, что кто-то из сверстников заставил ребенка комплексовать на фоне избыточного веса.

Ранее девочку с отравлением запрещенными веществами доставили в одну из больниц. Обстоятельства инцидента уточняются, сообщал ФАН.

дети отравление наркотики скорая помощь
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Стали известны подробности отравления семилетней девочки в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru