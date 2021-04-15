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Стали известны сроки поставки третьей вакцины от COVID-19 «КовиВак» в Петербург

Третья вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» появится в Санкт-Петербурге в мае, об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Санкт-Петербург, 15 апреля. Третья вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» появится в Санкт-Петербурге в мае, об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На данный момент в Северной столице можно привиться двумя из трех зарегистрированных в России вакцин от COVID-19. Небольшая партия профилактического препарата разработки Центра имени Чумакова поступила в Северную столицу для распределения.

«Партии, которые будут иметь уже какое-то существенное влияние и можно будет говорить о том, что начинается вакцинация данной вакциной, мы ожидаем в мае», — пояснил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Ежедневно в Санкт-петербурге прививается около 7,5 тыс. человек, это в два раза меньше, чем ожидалось, подчеркнул председатель комитета. Планировалось привить около 1,2 млн петербуржцев. В мегаполисе работает 134 стационарных пункта, 20 выездных бригад и 12 мобильных точек вакцинации.

Со следующей недели петербургские медики будут выезжать к маломобильным горожанам, которые желают получить вакцину от коронавирусной инфекции. Процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором находится в стадии завершения, заявил Лисовец.

лисовец коронавирус ковивак
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