«Братва» завалила цветами могилу убитого Алика Рыжего

Санкт-Петербург, 15 апреля. Похороны криминального авторитета состоялись на Белоостровском кладбище в поселке Песочный. Десятки воров в законе приехали проститься с товарищем.

Могила убитого окружена венками и горами цветов от известных главарей криминального мира. Среди гостей на похоронах оказался и вор в законе и киллер Руфо Гянджинский (Руфат Насибов), которого считают причастным к расстрелу «короля русской мафии» Деда Хасана.

Али Гейдаров, более известный как Алик Рыжий, был убит 12 апреля в московском фитнес-клубе. Кадры гибели авторитета попали на камеру видеонаблюдения. По горячим следам был задержан подозреваемый.

Киллер во всем признался, сообщает ФАН. Однако он отказался раскрыть мотив преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи склоняются к версии с заказом от бывших врагов погибшего, однако задержанный утверждает, что никто его не нанимал, и причина смерти Гейдарова кроется в другом. Расследование продолжается.