Рецидивист ограбил магазин с мобильными аксессуарами на Политехнической улице

Санкт-Петербург, 15 апреля. Стражи порядка раскрыли ограбление магазина с мобильными аксессуарами. В преступлении подозревают местного рецидивиста.

Полиция задержала неоднократно судимого жителя Северной столицы по подозрению в ограблении торгового павильона на Политехнической улице, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, злоумышленник разбил стеклопакет и проник в магазин с мобильными аксессуарами. После этого он ограбил кассу и вынес часть товара. Общая сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей.

Следы ограбления обнаружили сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие на место происшествия после того, как сработала сигнализация. Заявление в полицию написал владелец магазина.

ФАН сообщал о том, как злоумышленник отнял у петербуржца телефон за долги. Грабителем оказался 26-летний молодой человек, имеющий судимость.