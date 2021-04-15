Спасатели потушили полыхающий на ЗСД грузовик в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 15 апреля. Возгорание грузового автомобиля «Шакман» полностью ликвидировано. К тушению пожара на скоростной трассе привлекли девять сотрудников МЧС и две спецмашины.

Спасатели потушили вспыхнувшую кабину грузовика спустя 20 минут после поступления сообщения в диспетчерскую службу. Информации о пострадавших пока нет, сообщил источник ФАН.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку на месте происшествия. Им предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства случившегося.

Пожар вспыхнул в квартире многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщал ФАН.