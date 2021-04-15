Власти оценили рентабельность создания водного такси в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Создание водного такси нерентабельно в Северной столице на фоне текущей экономической обстановки, заявила директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.

Правительство Петербурга уже не один год ведет споры по вопросу такого нововведения в городе. Пандемия коронавируса внесла изменения в привычный уклад жизни петербуржцев, а также заметно сказалась на городском бюджете. Кроме того, создание водного такси в Северной столице нерентабельно, пока в Петербурге не восстановится привычный поток туристов, добавила Бахмутская.

Правительство города запустило проект аквабусов несколько лет назад. Проект принес значительные убытки и завершился в 2015 году из-за отказа всех судоходных компаний участвовать в нем, напомнила Бахмутская.