Маломобильные петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на дому

Санкт-Петербург, 15 апреля. Жители Петербурга с ограниченными физическими возможностями смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции на дому.

Уже со следующей недели медики Северной столицы будут выезжать на дом к маломобильным петербуржцам, чтобы сделать им прививку от коронавируса. В данный момент от коронавируса прививают всех желающих горожан возрастом от 18 лет, сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сейчас завершается процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Рассчитываем, что на этой неделе мы завершим этот этап и начиная со следующей недели начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся дома», — сказал Лисовец.

Одним из основных противопоказаний к вакцинации являются ярко выраженные аллергические состояния. Россияне, проживающие с маломобильными родственниками, у которых есть какие-либо хронические заболевания, должны в обязательном порядке привиться от COVID-19, добавил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Не так давно Смольный заявил о планах увеличить темп вакцинации населения в полтора раза. Это нужно для появления коллективного иммунитета, который поможет бороться с вирусом и предотвратить третью волну пандемии COVID-19.