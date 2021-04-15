Неизвестные ослепили лазером пилота самолета, заходившего на посадку в Пулково

Санкт-Петербург, 15 апреля. Инцидент произошел накануне при заходе на посадку рейса SU6016 из Москвы. Официальный представитель авиакомпании подтвердил информацию о происшествии.

Известно, что при заходе на посадку экипаж самолета заметил мигающие лазерные лучи зеленого цвета. При снижении судна произошло повторное облучение лазером левого борта самолета, на этот раз пучок света горел постоянно и был направлен точно на лайнер.

Выяснилось, что злоумышленники действовали из населенного пункта Нурма в Тосненском районе Ленинградской области. К счастью, инцидент никак не отразился на качестве полета, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково по расписанию. Выяснение обстоятельств продолжается.

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Пулково Як-40 перевозил VIP-пассажиров, сообщал ФАН.