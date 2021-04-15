Масштабные учения спасателей прошли в Петербурге перед летним сезоном

Санкт-Петербург, 15 апреля. Спасатели Санкт-Петербурга провели масштабные учения в преддверии летнего пожароопасного сезона. Специалисты отточили навыки пожаротушения и работы во время паводков.

Учения проходили в лесу рядом с озером Сестрорецкий разлив. В тренировке приняли участие 241 человек и 51 единица техники. Спасатели задействовали вертолет МИ-8 и один беспилотный летательный аппарат.

Для проработки навыков специалисты потушили искусственно созданный природный пожар. В рамках учения огнеборцы отработали навыки взаимодействия при ликвидации ЧС. Участники учений поэтапно разобрали проведение поисково-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим. Вместе со специалистами тренировались поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», «Экстремум» и «Отклик».

В Ямало-Ненецком автономном округе спасателям пришлось разыскивать неудачливого любителя зимних развлечений. Мужчина отправился на прогулку на снегоходе, который внезапно сломался. При попытке самостоятельно добраться до населенного пункта горожанин заблудился. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.