Депутат Резник отказался отвечать на вопросы о своем статусе в деле о нарколаборатории

Санкт-Петербург, 15 апреля. Член Законодательного собрания Северной столицы Максим Резник в очередной раз прибыл на допрос в СК. После визита к следователю он отказался что-либо комментировать.

Журналисты на улице задали парламентарию два простых вопроса: как прошел допрос, и является ли он свидетелем по уголовному делу об изготовлении и сбыте наркотиков.

В ответ политик заявил одной из сотрудниц СМИ, что она мешает ему пройти, и вообще он не хочет разговаривать. В этот момент парламентарий шел, «уткнувшись» в экран телефона.

Максим Резник ранее оказался в квартире в Адмиралтейском районе, куда в рамках рейда пришли силовики. Правоохранители обнаружили там куст конопли и готовый к употреблению «продукт». Резник воспользовался депутатским удостоверением и быстро сбежал из квартиры. Однако проверки со стороны СК ему избежать не удалось.

Квартира принадлежит родственнику супруги парламентария, который заявил, что именно политик принес в квартиру наркотическое вещество. Затем подозреваемый отказался от своих слов, сообщал ФАН.