Звезды мирового хоккея могут принять участие в матче на льду Невы

Санкт-Петербург, 15 апреля. Первый в истории хоккейный матч на льду Невы, в котором примут участие звезды мирового спорта, может пройти в этом году в Санкт-Петербурге.

Вопрос организации уникального товарищеского матча на льду Невы с участием легенд мирового хоккея обсуждается властями Петербурга и депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. Об этом рассказал спецпредставитель губернатора Северной столицы Григорий Путинцев. Матч может пройти в рамках крупного фестиваля в конце этого года, пишет "Петербургский дневник".

По словам Путинцева, в ходе мероприятия горожан и гостей мегаполиса познакомят с экологическим электротранспортом. Спецпредставитель губернатора Петербурга также считает, что мероприятие обязательно поспособствует популяризации города как экологической столицы России. Стоит отметить, что в марте этого года товарищеский хоккейный матч прошел на льду озера Байкал.

Ранее определились соперники сборной России по футболу по контрольным играм в июне. Перед Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с Польшей и Болгарией.