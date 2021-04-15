Спасатели тушат полыхающий на ЗСД грузовик в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 15 апреля. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на скоростной трассе в Северной столице. В Василеостровском районе на дороге вспыхнул грузовик КамАЗ.

Как стало известно ФАН, горит кабина грузовой машины. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечены силы МЧС: две единицы техники и девять человек личного состава.

Сотрудники полиции направляются к месту происшествия. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Огонь охватил несколько грузовиков с мазутом в промзоне на северо-востоке Москвы, сообщал ФАН. Пожар тушили 20 единиц техники и 70 сотрудников МЧС.