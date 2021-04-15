Российские таможенники задержали грузовик с волосами на границе с Финляндией

Санкт-Петербург, 15 апреля. Незадекларированные волосы нашли в машине, которая пересекала границу Финляндии с Россией. Товар ждали в Северной столице.

Сотрудники Выборгской таможни обнаружили в салоне грузовика почти 9 кг натуральных волос, которые незаконно ввозились в Россию.

Товар был обнаружен при осмотре транспортного средства. Более сотни пучков с натуральными темными волосами, собранные в пакет, находились в тайнике в кабине водителя машины. Общий вес товара составил около девяти килограммов. Сотрудники службы изъяли волосы, а водитель будет привлечен к ответственности.

Еще одна попытка провоза нелегальной продукции зафиксирована в Москве, сообщал ФАН. Таможенники задержали партию ювелирных украшений на сумму более 4 млн рублей.