Церемония прощания с погибшим пожарным на Невской мануфактуре прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Коллеги и родственники погибшего во время ликвидации ЧП на Невской мануфактуре пожарного пришли проводить его в последний путь.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с погибшим во время тушения Невской мануфактуры пожарным Ильей Белецким. Огнеборца похоронили на Серафимовском кладбище. В последний путь погибшего проводили родственники, друзья и коллеги.

Отмечается, что скончавшийся работал в пожарной охране более десяти лет. Он умер, когда выводил людей из охваченного огнем здания. Сослуживцы отметили, что погибший являлся смелым человеком и настоящим лидером.

ФАН сообщал, что суд арестовал гендиректора фабрики «Невская мануфактура» по уголовному делу, возбужденному после произошедшего там пожара.