В Петербурге семилетняя девочка впала в кому после отравления наркотиками

Санкт-Петербург, 15 апреля. Ребенка с отравлением запрещенными химическими препаратами доставили в одну из больниц. Она могла найти вещества в комнате у родственников.

Врачи в Петербурге госпитализировали семилетнюю девочку, впавшую в кому.

По данным правоохранителей, ребенок воспитывается в многодетной семье. Девочка могла найти запрещенное вещество в вещах членов семьи. Врачи стараются сделать все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Обстоятельства инцидента уточняются.

Похожий случай произошел в Москве. Там правоохранители проводят проверку после того, как в больницу попал трехлетний мальчик, отравившийся наркотическим веществом, сообщило РИАМО.