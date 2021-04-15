Водитель за замечание распылил газ в лицо петербуржцу и избил его

Санкт-Петербург, 15 апреля. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства конфликта с избиением. По словам жителя Петербурга, он стал жертвой агрессивного автомобилиста.

Гражданин рассказал, что вечером в районе улицы Ушинского у него возник конфликт с водителем автомобиля ВАЗ. Поводом стало замечание со стороны заявителя, который возмутился ездой оппонента по тротуару, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник вышел из салона, распылил заявителю в лицо струю газа и уехал. Спустя короткий промежуток времени автомобилист вернулся и несколько раз ударил пострадавшего по голове. Насилие сопровождалось угрозами убийством. Заявитель назвал модель и номер машины.

В Севастополе водитель фургона пострадал от рук свидетелей аварии. Мужчина врезался в автомобиль скорой помощи, сообщал ФАН.