Петербургский подросток попал в отделение нейрохирургии после падения в школе

Санкт-Петербург, 15 апреля. Мальчик получил серьезные травмы в результате падения в школе. Его отец нашел дома блистеры от успокоительных препаратов.

Полиция выясняет обстоятельства падения подростка, получившего серьезные травмы в школе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Отец пострадавшего обнаружил дома упаковки от успокоительных препаратов, которые, вероятно, принимал сын. Уточняется, что позже школьника перевели в нейрохирургическое отделение.

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