Подросток получил перелом позвоночника в одном из батутных центров Петербурга

Санкт-Петербург, 15 апреля. Сообщение о несчастном случае в развлекательном центре поступило в полицию из детской городской больницы №2, куда доставили пострадавшего 13-летнего мальчика.

Предварительно установлено, что подросток во время прыжков на батуте неудачно приземлился на шею. Его госпитализировали в хирургическое отделение с компрессионным переломом пятого и шестого позвонков. Врачи определяют состояние потерпевшего как удовлетворительное, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Все обстоятельства произошедшего правоохранители выяснят в ходе проверки, по результатам которой примут процессуальное решение в отношении причастных к инциденту.

Десятилетнюю девочку придавило футбольными воротами на одной из игровых площадок в Казани, сообщал ФАН.