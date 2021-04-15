Многофункциональный ЖК высотой 48 метров построят рядом с «Ладожской» в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Новый многофункциональный жилой комплекс появится недалеко от станции метро «Ладожская» в Северной столице. Компания «МФК» занимается реализацией проекта.

Застройка ограничена территорией одного из гипермаркетов, Уткиным переулком и проспектом Энергетиков. Там построят многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным подземным гаражом, а также объекты гостиничного обслуживания.

Общая площадь застройки составляет 100 тысяч квадратных метров, а высота комплекса — 48 метров. На участке расположатся четыре здания по 15 или 16 этажей. Жилые дома рассчитаны на 494 квартиры. Что касается гостиничного комплекса, там, вероятно, обустроят более 1000 номеров. Паркинги рассчитаны на 437 машин. Строительство завершится к середине января 2025 года.

Новый Центр детского танца может появиться в Петербурге, рассказал директор «Центр физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района», член РШ ОНФ Антон Соловьев. Появление такого учреждения позволит популяризировать массовый спорт, добавил он.