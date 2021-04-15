Полиция Петербурга задержала мигранта за убийство десятилетней давности

Санкт-Петербург, 15 апреля. Оперативники поймали 44-летнего уроженца Грузии, который находился в федеральном розыске за убийство знакомого в декабре 2011 года.

Обвиняемый был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий на Гражданском проспекте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как утверждает следствие, 9 декабря 2011 года в одной из автомастерских Московской области задержанный вместе с двумя подельниками поссорился со своим знакомым. В результате конфликта мужчина скончался — на его теле обнаружили множество полученных телесных повреждений и огнестрельных ранений. Заметая следы преступления, сообщники сбросили труп в водосточный коллектор и скрылись.

Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга для передачи инициатору розыска.

Полиция Саратова задержала подозреваемого в жестоком убийстве 91-летнего пенсионера, сообщал ФАН.