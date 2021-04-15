Смольный объяснил, почему в Петербурге пока не сформирована иммунная прослойка

Санкт-Петербург, 15 апреля. Темпы вакцинации от коронавируса в Северной столице пока не позволяют оперативно сформировать иммунную прослойку, заявили в Смольном.

Петербург входит в топ российских регионов, где налажена активная вакцинация от коронавируса. Однако темпы реализации прививочной кампании пока не такие высокие, как рассчитывали местные власти. Ежедневно в Петербурге вакцинируют около 8000 человек. Полностью от COVID-19 привились 300 000 человек.

В Смольном рассчитывают увеличить темпы вакцинации в 1,5 раза. Благодаря этому коллективный иммунитет у горожан возникнет значительно быстрее. К тому же удастся предотвратить третью волну коронавируса.