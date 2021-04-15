Устроившего дебош в петербургском соборе прихожанина отправили на лечение

Санкт-Петербург, 15 апреля. Полиция задержала жителя города, устроившего дебош в Андреевском соборе. Он угрожал убить батюшку. Сейчас мужчина в психбольнице, сообщил источник ФАН.

Неадекватный мужчина устроил погром в храме четыре дня назад. Сначала он разбил окна собора бутылкой, потом под его «прицел» попал священнослужитель, с которого злоумышленник попытался сорвать маску, а затем пригрозил ему убийством.

Прихожане скрутили буйного горожанина и вывели на улицу. Местные жители вызвали полицию, а пока стражи порядка ехали на место происшествия, несколько мужчин держали дебошира. Все это время хулиган пинался ногами и пытался вырваться.

Похожий инцидент произошел ранее на Украине, сообщал ФАН. Хулиганы напали на настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области.