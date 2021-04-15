Полиция Петербурга задержала афериста за обман пенсионерки билетами «банка приколов»

Санкт-Петербург, 15 апреля. Фигурант в обмен на настоящие деньги дал пенсионерке фальшивую купюру из «банка приколов». Его поймали и заключили под стражу.

Пожилая жительница Петербурга обратилась в полицию. Она рассказала, что к ней в одном из отделений почты подошел незнакомец и попросил разменять 5 тыс. рублей. После обмена мужчина скрылся в неизвестном направлении. Позже пенсионерка обнаружила, что злоумышленник оставил ей фальшивые деньги из «банка приколов». Женщина попросила привлечь его к уголовной ответственности.

Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий. Была изъята купюра, на которой сохранились отпечатки пальцев. При обыске в квартире задержанного нашли пальто, в котором он совершил противоправные действия. Злоумышленника заключили под стражу.

Еще один случай мошенничества с пенсионеркой зафиксирован в Москве. Злоумышленники завладели 23 млн рублей, которые принадлежали дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщило РИАМО.