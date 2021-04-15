Молодой врач погиб от удара ножом в подмышку в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 15 апреля. Полиция выясняет обстоятельства смерти молодого человека в коммунальной квартире. Он скончался от ножевого ранения в подмышечную впадину.

После преступления следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба МВД по региону. По данным ведомства, в подмышечной впадине погибшего обнаружили нож.

Правоохранители полагают, что пострадавший снимал комнату в квартире пенсионерки. Ночью он обратился к пожилой женщине с просьбой вызвать скорую помощь. Однако через несколько секунд гражданин потерял сознание и скончался на месте. Полиция осмотрела место происшествия и ведет поиск подозреваемых.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о московской школьнице, которую госпитализировали с ножевым ранением.