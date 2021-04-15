Замдекана института Росгвардии в Петербурге задержали при получении взятки

Санкт-Петербург, 15 апреля. Задержание преподавателя подтвердили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии.

Выявить коррупционное преступление удалось при непосредственном участии росгвардейцев, сообщает издание «Невские новости», ссылаясь на сообщение представителя ведомства. Задержанный трудился на факультете по работе с личным составом института войск национальной гвардии РФ. Его поймали с поличным при получении взятки в размере 600 тыс. рублей, сообщили в ведомстве.

Данный факт выявлен при непосредственном участии службы собственной безопасности Росгвардии. В ведомстве придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допускающих коррупционные проявления.

Обвинение преподавателю пока не предъявлено. Следственный комитет организовал проверку по факту взяточничества, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дела, и принято соответствующее процессуальное решение.

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