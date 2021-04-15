Полиция Петербурга нашла в автомобиле каршеринга более 1 кг наркотиков

Санкт-Петербург, 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пользователя каршеринга, в машине которого обнаружили пакет с мефедроном.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, где сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков остановили для проверки автомобиль каршеринга Nissan Qashqai. За рулем иномарки оказался 27-летний житель Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время обыска автомобиля правоохранители нашли и изъяли бумажный пакет с 1,2 кг мефедрона. Водителя задержали и составили в отношении его административный протокол за «употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». В скором времени будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Эксперты назвали места, где в Москве чаще всего происходят аварии с автомобилями каршеринга, сообщает РИАМО.