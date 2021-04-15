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Сотрудники экстренных служб потушили все очаги возгорания на Невской мануфактуре

Сотрудники экстренных служб потушили все очаги возгорания на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 15 апреля. Специалисты экстренных служб ликвидировали все очаги возгорания на Невской мануфактуре, сообщили в ведомстве.

Сейчас спасатели продолжают проливку завалов и стен здания, рассказал в комментарии РИА Новости источник в экстренных службах. Он также обратил внимание на то, что спустя четыре дня борьбы с огнем все очаги горения были потушены.

Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник. Изначально огонь охватил шесть этажей производственного здания. Площадь возгорания составила несколько тысяч квадратных метров. В ходе работ по ликвидации пожара погиб один спасатель, еще трое получили травмы.

Суд отправил под арест руководителя Невской мануфактуры. Решение было вынесено по уголовному делу, возбужденному после пожара на фабрике.

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