Скандинавский циклон принес в Петербург сухую и солнечную погоду

Санкт-Петербург, 15 апреля. Гребень скандинавского циклона разогнал облака над Северной столицей и снизил вероятность осадков почти до минимума, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столбик термометра на территории города будет держаться на отметке 8–10 градусов тепла. Такая температура воздуха близка к климатической норме региона в это время года. Погода в Северной столице будет солнечной и сухой, порывы северо-восточного ветра могут достигать девяти метров в секунду.

Температура воздуха в Ленобласти в ближайшие дни будет варьироваться в пределах 7–13 градусов выше нуля. Атмосферное давление может вырасти до 772 мм рт. ст., что значительно превышает климатическую норму, следует из сообщения.

Аномально теплые значение температур на территории России в апреле были единичными случаями и никак не повлияют на дальнейшую погоду, заверил Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, такие показатели очень редки для страны.