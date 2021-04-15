Полиция задержала таксиста после разбойного нападения в Гатчине

Санкт-Петербург, 15 апреля. Петербуржец пытался обокрасть цветочный магазин, но смог вынести только телефон. Правоохранители задержали преступника. Ему грозит срок.

Преступление было совершено на Соборной площади. Мужчина ворвался в ларек в маске и перчатках. Угрожая девушке-флористу пистолетом, он потребовал отдать все деньги из кассы, но там оказалось пусто. Не желая уходить ни с чем, злоумышленник забрал у сотрудницы магазина телефон и скрылся.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Предполагаемого преступника задержали в деревне Малое Верево Гатчинского района. В ходе обысков у него нашли украденный телефон, пневматический пистолет и маски. По предварительным данным, налетчиком оказался ранее оправданный по делу об убийстве матери и отчима на Планерной улице петербуржец, работающий таксистом.

Похожее ограбление произошло ранее в Тольятти, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина ограбил цветочный магазин, чтобы «помириться» с девушкой. Теперь ему грозит статья.