Петербуржец обманул замглавы крупной стройфирмы и украл топливо на 250 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 15 апреля. Заместитель генерального директора крупной строительной компании обратился в УМВД по Калининскому району с просьбой привлечь к ответственности 34-летнего местного жителя.

Как утверждает заявитель, молодой человек злоупотребил его доверием. Петербуржец предложил в процессе купли-продажи дизельного топлива заработать денег и вернуть их руководству с процентами.

«Предприниматель» не смог выполнить взятые на себя обязательства, в результате чего заместителю директора был нанесен ущерб в размере 250 тысяч рублей. По данному факту СК возбудил уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

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