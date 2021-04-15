Более 80 км межпоселковых газопроводов построят в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 апреля. Межпоселковая газификация Ленобласти закончится в течение 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Представители «Газпрома» на заседании рабочей группы при губернаторе Ленинградской области подтвердили, что компания завершит строительство шести газопроводов и проектные работы по объектам газоснабжения в регионе в 2021 году.

Также, вице-губернатор по ТЭК Сергей Харлашкин уточнил, что благодаря усилиям Ленобласти в 2021-2025 годах построят распределительные газопроводы в газифицируемых населенных пунктах, протяженность которых составит около 1100 км, на природный газ переведены более 54 тысяч квартир и домовладений, а также 104 котельных.

Также на совещании обсудили подключение объектов к газопроводам, где есть ограничения по производительной мощности газораспределительных станций. Эти станции предложено реконструировать в приоритетном порядке.

Накануне стало известно, что «Газпром» к концу 2021 года может выделить на дивиденты рекордную сумму в 297,1 миллиард рублей.