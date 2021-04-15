Новый экологический маршрут для детей откроют на побережье Невской губы

Санкт-Петербург, 15 апреля. Детский экологический маршрут протяженностью более двух километров появится на территории заказника «Северное побережье Невской губы».

С предложением сделать маршрут обратились жители поселка Лисий Нос. По словам представителей профильных ведомств, маршрут будет возможно оборудовать ко второму кварталу 2021 года.

Вдоль всей тропы установят информационные стенды для знакомства с окрестностями и их достопримечательностями. Также жители и гости города смогут узнать об обитающих на территории животных и растениях, в том числе о занесенных в Красную книгу.

Недавно первая в России подводная экотропа открылась в Алтайском биосферном заповеднике. Туристам предлагают прогуляться по дну Телецкого озера.