Спасатели пытаются потушить пожар во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 апреля. Трансформаторная подстанция загорелась во Фрунзенском районе города Санкт-Петербург. Сообщение о пожаре поступило 14 апреля в 22:43.

Возгорание произошло по адресу улица Малая Бухарестская, дом 5, корпус 6. На место происшествия выехали пожарные бригады в составе трех единиц техники и 15 человек личного состава. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Недавно произошел пожар в Колпинском районе Северной столицы. В результате возгорания повреждения получили две иномарки — Chevrolet и KIA.