Правила подачи документов в вузы изменились в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Подать документы на получение высшего образования теперь можно по десяти направлениям. Об этом рассказал председатель Совета ректоров вузов Петербурга и области Алексей Демидов.

Теперь абитуриенты смогут подать документы для участия в конкурсе в пять университетов по десяти направлениям. Также у вузов появилась возможность расширять перечень вступительных экзаменов. Кроме этого, с 2021 года победителей олимпиад и целевиков будут зачислять в учебное заведение 30 июля, на оставшиеся места по общему конкурсу зачисление пройдет 5 августа.

«С этого года — русский, математику, а на выбор — физику или информатику. В одном конкурсе могут участвовать все абитуриенты как с физикой, так и с информатикой», — рассказал Демидов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Недавно сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна отметили премией Правительства РФ. Наградой удостоили пятерых доцентов кафедры интеллектуальных систем и защиты информации учебного заведения.