МЧС ликвидировало пожар в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 апреля. Пожар произошел на проспекте Ленина в Колпинском районе Петербурга. Сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 21:10 среды.

Повреждения в результате пожара получили две иномарки. У автомобиля KIA обгорел отсек двигателя, а у Chevrolet обгорели правое крыло, правая дверь, капот. О пострадавших среди людей не сообщается.

Ликвидировать возгорание удалось в 21:40. На месте происшествия работали десять человек и две единицы техники от МЧС. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Петроградском районе Петербурга вечером 14 апреля загорелся автомобиль BMW. Спасателям удалось потушить горящую иномарку, однако огонь уничтожил ее запчасти.