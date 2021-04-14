Замглавы Невской мануфактуры задержан по делу о пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Правоохранители задержали заместителя главы предприятия «Невская мануфактура». Он арестован в рамках уголовного дела о пожаре в историческом здании в Петербурге.

Крупный пожар на Невской мануфактуре произошел 12 апреля. Площадь возгорания составила несколько тысяч квадратных метров. Во время тушения огня погиб один из сотрудников МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого ранее был задержан руководитель предприятия. После этого правоохранители ходатайствовали об аресте гендиректора и сгоревшей Невской мануфактуры и его заместителя.