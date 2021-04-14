Суд арестовал гендиректора фабрики «Невская мануфактура»

Санкт-Петербург, 14 апреля. Руководитель Невской мануфактуры по решению суда отправлен под арест по уголовному делу, возбужденному после пожара на фабрике.

Мощное возгорание произошло еще 12 апреля, но борьба с тлением на объекте велась еще 14 апреля. Площадь возгорания составила несколько тысяч квадратных метров. В огне оказались шесть этажей. В ходе тушения пожара погиб сотрудник МЧС. С места происшествия в больницу увезли трех пострадавших, двое были в тяжелом состоянии.

В отношении гендиректора и его заместителя возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что в итоге повлекло гибель человека, сообщал ФАН.