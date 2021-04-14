В Петербурге экипажи корветов «Резкий» и «Ретивый» отработали практические действия

Санкт-Петербург, 14 апреля. Практика экипажей новейших российских корветов будет проходить на тренажерных комплексах в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Экипаж российского корвета проекта 20380 «Ретивый», строящийся на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сформирован на Черноморском флоте, а экипаж корвета проекта 20380 «Резкий», который строится на Амурском судостроительном заводе был сформирован на Тихоокеанском флоте.

Известно, что корветы данного проекта являются кораблями ближней морской зоны. Дальность их автономного плавания может достигать 4000 миль, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, а скорость — 27 узлов.

Отмечается, что в составе ВМФ России находится несколько судов этого проекта: «Стойкий», «Стерегущий», «Сообразительный». Корабли «Бойкий» и «Стойкий» — числятся в Балтийском флоте, а «Совершенный», «Громкий» — в составе Тихоокеанского флота.

Ранее специалисты РХБЗ и ПВО приняли поздравления с профессиональным праздником от командующего Северным флотом.