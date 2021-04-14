Петербурженка обвинила учителя в травмах сына на уроке в детском саду

Санкт-Петербург, 14 апреля. Жительница Северной столицы обратилась в полицию по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры. Она утверждает, что в этом виновата педагог.

Инцидент произошел в одном из детских садов Калининского района. Мать семилетнего мальчика обратилась в полицию с заявлением. По словам женщины, учитель на физкультуре причинила вред ее ребенку. Мать потерпевшего считает, что воспитатель необоснованно применила физическую силу в отношении мальчика. По ее словам, педагог сильно схватила его за плечо на уроке физкультуры и причинила ему боль.

Медики уже осмотрели ребенка и зафиксировали ушибы мягких тканей в области плеч. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

Конфликт между учительницей и школьницей закончился пощечиной, сообщал ранее ФАН. Преподаватель ударил девочку по лицу за то, что та рисовала на уроке.