Рэпер Yung Trappa рассказал о своем состоянии после аварии в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Исполнитель Yung Trappa (Владислав Ширяев) подтвердил факт аварии со своим участием. По словам музыканта, с ним все в порядке.

Источник рассказал, что авария произошла на Васильевском острове. Музыкант на каршеринговом «паркетнике» врезался в пикап и сильно ударился лицевой частью. Некоторые свидетели сообщали, что у Yung Trappa были выбиты зубы. Люди бросились оказывать ему первую помощь. Один из очевидцев поинтересовался, в трезвом ли состоянии исполнитель. Ширяев заявил, что не пил за рулем.

Рэпер является весьма известной личностью среди любителей данного музыкального направления. За несколько месяцев до ДТП исполнитель вышел на свободу, отсидев 5,5 года по статье УК РФ, связанной с наркотиками.