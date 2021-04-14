Десять спасателей потушили полыхающий гараж в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 14 апреля. Огонь охватил гаражный бокс в Василеостровском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно потушили пламя.

Возгорание произошло у одного из домов на Наличной улице. В гараже размером шесть на два метра обгорела обстановка по всей площади, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным ведомства, ликвидировать последствия ЧП удалось менее чем за час. В тушении огня участвовали десять человек личного состава и две единицы техники. Согласно предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели ликвидировали пожар на Бухарестской улице в Петербурге. Там горела комната, площадь которой составила четыре квадратных метра.