Петербуржец сутки насиловал жену, угрожая убийством

Санкт-Петербург, 14 апреля. Петербуржец сутки насиловал собственную супругу и угрожал застрелить ее из охотничьего карабина. Правоохранители задержали злоумышленника, следствие предъявило ему обвинение в покушении на убийство и сексуальном насилии.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию Курортного района города. По словам 32-летней женщины, 43-летний муж насиловал ее в квартире на Парашютной улице и угрожал расправой. Издевательства над ней злоумышленник продолжил в Зеленогорске, куда ночью вывез потерпевшую. Следствие возбудило уголовное дело по факту преступления сразу по трем статьям.

ФАН сообщал также о том, что житель Новороссийска получил пожизненный срок за убийство и изнасилование. Обвиняемый совершил серию нападений на женщин. Его жертвами стали несколько местных жительниц.