Медики в Петербурге сообщили о смерти пенсионерки, пострадавшей во время приготовления еды

Санкт-Петербург, 14 апреля. Пожилую петербурженку доставили в больницу с ожогами по всему телу после того, как она решила приготовить обед у себя на кухне. В процессе на пенсионерке загорелась одежда.

Женщина получила многочисленные ожоги, решив приготовить еду у себя дома. Ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, однако им не удалось ее спасти. По имеющимся данным, у петербурженки в ожогах были около 20% лица и шеи, туловища и верхних конечностей.

Добавим, происшествие случилось в квартире на проспекте Культуры, где 88-летняя пенсионерка включила газовую плиту, сообщил ФАН.