Петербуржец оказался в травмпункте после приезда пожарных

Санкт-Петербург, 14 апреля. Полицейские проверяют сообщение об избиении жителя Северной столицы. По словам мужчины, это сделали сотрудники МЧС.

Гражданин рассказал, что к нему прибыла группа пожарных — так они представились. Мужчины подчеркнули, что приехали по вызову о задымлении. Войдя в помещение, они якобы избили заявителя. После драки пострадавший увидел, что из квартиры пропали деньги и цепочки, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Гражданин затем обратился в травмпункт и больницу, где ему диагностировали рану нижней губы, ушиб плеча и гематому.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что по указанному заявителем адресу действительно выезжал пожарный наряд. В настоящее время сотрудники находятся на дежурстве. Только после его окончания пожарные смогут дать объяснения.

В Калининграде подросток заступился за девушку и применил на обидчике навыки единоборства. Юноша попал под статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщал ФАН.